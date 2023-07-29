Kadınlardan Bakan Göktaş'a tepki: AKP söyleminin özeti

Yayınlanma: 29.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.07.2023 - 03:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla büyük tepki çekti. Bakan Göktaş, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu’nu uygulanmasını zaman zaman maalesef kadınlarımız istemiyor” dedi.

(Mahinur Özdemir Göktaş)



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın tepki çeken sözleri şöyle: “Kadınlar kanunu uygulamayın’ diyor. Korktuğu için değil, ‘Seviyorum kocamı’ diyor. Kanun değişmemeli. Ancak uygulamada bir hata var ise bunun üzerine gidilmeli.”

Cumhuriyet, bakanın sözlerini hukukçulara sordu. Avukat Şükran Eroğlu ve avukat Selin Nakıpoğlu bu sözlerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

(Şükran Eroğlu)



"YASAYI İYİ YORUMLASIN"

Avukat Şükran Eroğlu, “İstatistiklere göre, aile içinde şiddet neredeyse yüzde 80 yüzde 90’lara vardı. O nedenle 6284’ün iyi anlaşılması lazım. Sayın bakan yasayı iyi yorumlaması lazım. Hepimiz için bir gün şiddete uğramak söz konusu olabilir. Bırakın 6284 üzerinden söylemleri biz İstanbul Sözleşmesi’ne de Türkiye’nin geri dönmesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

(Selin Nakıpoğlu)



‘AKP’NİN POLİTİKALARININ ÖZETİ’



Avukat Selin Nakıpoğlu ise “Milletvekili olduğu Belçika’da Temmuz 2016’dan beri yürürlükte olan İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasını çekmiş olması kendisini rahatsız etmiyor mu?” dedi.

“Bu ülkede cebinde koruma kararları varken erkeklerce katledilen kadınlar var” diyen Nakıpoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Şiddet faili erkekler gibi 6284 sayılı yasa aleyhine de beyanat vermiş. Bakanın AKP’nin kadınlara ilişkin söylem ve politikalarını iyi özetleyen ‘Kadınlarımız’ ifadesinin de altını çizmek isterim. Bizler kimsenin kadınları degiliz sayın bakan. Bizler 21 senelik AKP iktidarında haklarımıza, hayatlarımıza sahip çıktığımız için hedef gösterilen, soruşturma geçiren, yargılanan, hakaretlere maruz kalan ama her ne pahasına olursa olsun direnen kadınlarız.”