Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: İşte yeni yaşlı ve engelli aylıkları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engellli aylıklarına yapılan "zam"ları açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirtti.
Göktaş, bu kapsamda yaşlı aylığının 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldiğini duyurdu.
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