Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: İşte yeni yaşlı ve engelli aylıkları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engellli aylıklarına yapılan "zam"ları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.07.2023 - 10:36
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: İşte yeni yaşlı ve engelli aylıkları
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını belirtti.

Göktaş, bu kapsamda yaşlı aylığının 2.348 TL'ye, yüzde 40-69 arası engelli aylığının 1.874 TL'ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 2.811 TL'ye yükseldiğini duyurdu. 



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş maaş

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