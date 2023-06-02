Kadınlardan çağrı: Umutsuzluğa kapılmayın

Yayınlanma: 02.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.06.2023 - 03:00

AKP iktidarının, 2023 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi döneminde girdiği ittifaklar ve 21 yıldaki icraatlarıyla cinsiyet eşitliği ve kadın hakları alanlarındaki düzenlemeler tartışma konusu.

Hem kadınları hem LGBTİQ+ bireyleri hedef alan Cumhur İttifakı, seçimde Meclis çoğunluğunu alırken 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da kadınlar aleyhine düzenlemeler talep etti. Kadın düşmanı tutumuyla HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) Meclis’e girmesine tepkiler sürerken Cumhuriyet konuya ilişkin Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav ve avukat Selin Nakıpoğlu ile konuştu.

Zorlu bir süreç olacağına işaret eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Kav, “Bizlere davalar açılmasını isteyen, LGBTİQ+ bireyleri ve kadınların tüm modern haklarını hedefe koyanlar artık Meclis’te. Ancak tarih zorlu dönemlerde paradokslarla doludur. Mesela, bizim mücadelemize katılım çığ gibi büyüdü. Birdenbire çok sayıda kadın, kendi hayatına sahip çıkma görev duygusuyla bize katıldı” dedi.

(Gülsüm Kav)



‘KARAMSARLIĞA KAPILMAYALIM’

“Önümüzdeki zorlu günleri hazırlık için ve bu zorluklarla baş etmek için elimizden geleni yapacağımız bir dönem yaşıyoruz” diyen Kav, “Bu zorlu süreci ancak örgütlenerek ve birbirimizle kuvvetlerimizi birleştirerek baş edebiliriz. Hiç karamsarlığa kapılmayalım. Kimse kadınların gücünü azımsamasın. Önümüzdeki dönemde anayasa değişikliği, LGBTİQ+ bireyleri daha fazla hedef haline getirerek suç işlenmesi ve kadınların modern haklarının kısıtlanmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ancak biz de buna elimizden geldiğince hazırlık yapıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’ni 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle iptal etmesine de değinen Kav, “Sözleşmeyle ilgili mücadele yalnızca hukuki bir mücadele değil. Toplumsal politik örgütlü mücadele gerekiyor. Yasal olarak da Anayasa Mahkemesi sürecinden hâlâ bir yanıt gelmedi. Geçen günlerde kadınlarla ilgili eski soyadını kullanmaya yönelik örnek bir karar çıktı. Bu, sözleşme için de emsal olmalıdır. Anayasa Mahkemesi’nden böyle bir karar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

(Selin Nakıpoğlu)



‘GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİ’

“Haklarımız gökten zembille de inmedi, örgütlü mücadelemiz ile elde ettik ve koruduk” diye konuşan avukat Nakıpoğlu ise “Her ne kadar cumhuriyet tarihinin en radikal sağcı, gerici, kadın düşmanı Meclisi ile karşı karşıya olsak da mevcut umutsuzluk iklimini beslemeyi doğru bulmuyorum. Nüfusun yüzde 48’i tek adam rejimine hayır dedi, bu mühim oranı atlamayalım. Kaldı ki mücadelemiz seçim ve Meclis odaklı bir mücadele değil, hiç olmadı. Şimdi içinde bulunduğumuz iklimde daha sıkı örgütlenmekten başka bir çıkışımız yok. O zaman umutsuzluğa yer yok” değerlendirmesinde bulundu.

Nakıpoğlu şöyle konuştu:

“Her yıl yüzlerce kadının, çocuğun, LGBTİQ+’nın erkek şiddeti sonucu yaşamları son bulurken cinsel şiddete maruz kalırken AKP, MHP, YRP ve HÜDA PAR erkek şiddetini önlemek yerine kadın haklarına, İstanbul Sözleşmesi’ne, 6284 sayılı yasaya, ezcümle şiddetle mücadele mekanizmalarını yok etmeye dair kelamlar etseler de, başaramayacaklar.”