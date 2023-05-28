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Mersin'de kadınlardan HÜDA PAR eylemi: Tehlikenin farkındayız

Kadınlar, kazanılmış hakları için alanları doldurdu. HÜDA PAR’ın Meclis’e girmesini protesto eden kadınlar, “Konca Kuriş’i katleden Hizbullah’a isyan var” sloganı attı. Eylemde, “Tehlikenin farkındayız, mücadeleye hazırız” denildi.

Abidin Yağmur
Yayınlanma: 28.05.2023 - 03:00
Mersin'de kadınlardan HÜDA PAR eylemi: Tehlikenin farkındayız
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Mersin Kadın Platformu bileşenleri, Hizbullah’ı terör örgütü görmeyen HÜDA PAR’ın AKP listelerinden Meclis’e girmesini yaşam zinciri eylemiyle protesto etti.

Kadınlar önceki gün yapılan etkinlikte mor bir kurdeleye “Konca Kuriş’i katleden Hizbullah’a isyan var”, “Kadın düşmanlarını kadınlar gönderecek, çocuk düşmanlarını göndereceğiz” yazılı dövizler astı. Kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”,  “AKP elini kadınlardan çek” şeklinde sloganlar attı.

Mersin Kadın Platformu adına açıklama yapan Şilan Ekinci “Meclis’teki ve sokaktaki tehlikenin farkındayız, birlikte mücadeleye hazırız. Bizleri makbul kadınlığa sıkıştırmak, her gün kutsadıkları şiddet dolu aile kurumuna hapsetmek istiyorlar. Bunu da kendisinden boşanmak isteyen, ilişki teklifini reddeden kadınları katleden erkeklere verdikleri iyi hal ve haksız tahrik indirimleriyle bizlere gözdağı vererek yapmaya çalışıyorlar. Sokağa çıktığımızda güvensiz hissetmediğimiz, her an öldürülme korkusu yaşamadığımız bir yaşamı kurmak için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Yaşamlarımızı birkaç erkeğin alacağı kadın düşmanı kararlara bırakmıyoruz” ifadelerini kullandı. 


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