Kadriye Kasapoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 12:06

Güncelleme: 26.04.2025 - 12:06

Kadriye Kasapoğlu gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu da var.

KADRİYE KASAPOĞLU KİMDİR?

1980 tarihinde İstanbul’da doğan Kasapoğlu, Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümlerinden mezun oldu. Kasapoğlu’nun 17 yıllık profesyonel iş hayatının tamamı, yerel yönetimler tecrübesine aittir. Ayrıca Kasapoğlu, Marka Yönetimi Bölümünde lisans eğitimine devam etmektedir.

Kasapoğlu, 14 yıl boyunca Kadıköy Belediyesi’nde; Özel Kalem Müdürlüğü, Kültür, Basın- Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlerini birlikte yürütmüştür. 14 yılı aşkın süreyle Gazete Kadıköy Kurulu’nda görev yapan Kasapoğlu, 2015-2019 yılları arasında Camser Aş. Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile kurumsal ilişkilere ait süreçleri yürütmüştür. Aynı süre içerisinde, Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’nin (SODEM) İstanbul koordinatörlüğü görevini üstlenen Kasapoğlu’nun çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üyeliği bulunuyor.

Kasapoğlu, evli ve bir çocuk annesidir.

KADRİYE KASAPOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.