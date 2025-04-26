Üsküdar'daki kaçak kafeleri yıkarken saldırıya uğramıştı: İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten de gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üst düzey yöneticilerin arasında Üsküdar'daki kaçak yapıların yıkımında saldırıya uğrayan İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten'in de bulunduğu bildirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.
İBB'ye yönelik ikinci dalga operasyonda özellikle İBB’nin İSKİ, imar ve şehircilik birimlerine yönelik olması dikkat çekiyor.
Gözaltına alınan isimler arasında 2023 yılında Üsküdar sahilindeki kaçak kafelerin yıkımı sırasında saldırıya uğrayan İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten'in de olduğu görüldü.
SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, 2023 yılında Üsküdar sahilindeki kaçak kafelerin yıkımı sırasında saldırıya uğraması ve yüzü kanlar içinde görüntüleriyle gündeme gelmişti.
Etiketler: #İstanbul #ibb #Operasyon
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