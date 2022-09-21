Kaftancıoğlu, duruşmayı değerlendirdi: Sadece İmamoğlu değil, İstanbul halkının iradesi yargılanıyor

21 Eylül 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava bugün görülecek. İmamoğlu’nun dört yıl bir aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya ilişkin avukatı Kemal Polat, Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu.

Geçen haziran ayında görülen son duruşmada, mahkemeye sundukları uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmek üzere savcılığa gönderildiğini anımsatan Polat, “Şimdi savcılık, inceleme neticesinde ne diyecek onu göreceğiz. Ara karar verilmesi gerekiyor” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da şunları söyledi:

"BİZİ YILDIRAMAZLAR"

“Adalete susamış 85 milyon vatandaşımızın da bildiği gibi bugünkü davada sadece Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun seçim iradesi yargılanıyor. Bu davalarla CHP’li belediyelerin hizmet etmesi engellenmeye çalışılıyor. Bilsinler ki ayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde, adalet bekleyen 85 milyona adaleti getireceğiz. İktidarın İstanbul’u kaybetmesiyle başlattığı bu baskılar ve nefret bizi yıldıramayacak.