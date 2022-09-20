Son Dakika... Kılıçdaroğlu'ndan, 'İmamoğlu' davası öncesi dikkat çeken çıkış: 'Buradan o hakime sesleniyorum...'

20 Eylül 2022 Salı, 13:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'nin tatile girmesi nedeniyle, kurmaylarına grup toplantılarının her hafta bir ilde halka açık yapılması talimatını verdi.

Grup toplantıları sırasıyla Erzurum, Edirne, Yalova, Afyonkarahisar, Giresun ve Sakarya'da yapıldı. CHP'nin bugünkü durağı ise Elazığ oldu. CHP'li vekiller önümüzdeki hafta ise Tokat'ta olacak.

"BU OKUL, TÜRKİYE İÇİN BİR İLK"

Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'da gerçekleştirilen grup toplantısındaki açıklamalarının satır başları şöyle...

"Gençliğim Elazığ'da geçti o nedenle Elazığlı olmak bir ayrıcalık diye düşünüyorum. Güzel bir türküsü var 'Kar mı yağmış şu Harput'un başına, kurban olan taşına' diye. Elazığ'dan bahsederken gençlik yıllarıma giderken insan duygulanıyor, o güzelim Elazığ, o yıllar, anılar...

Türkiye'nin her tarafında dertler var. Hepimiz biliyoruz. Bu dertleri çözmek siyaset kurumunun görevidir. En büyük arzumuz bu sorunları çözmektir. Bugün Elazığlılara yarışır, depremde yıkılan bir okulun temelini attık. Bu okul Türkiye için bir ilktir. Kurdeleyi keseceğiz ve birlikte açacağız. O okulun kütüphanesi, spor salonu, çok güzel derslikleri, labaratuarları olacak. Evlatlarımız bilgi birikimine sahip olacaklar. Okulun açılışına bazıları gelmedi. Önemli olan Elazığlılardır bizim için. Her görüşten evlatlarımız o okulda okuyacak. Daha iki okul yapacağız Elazığ'da, Elazığlılara helal olsun diyorum."

"BÜTÇENİN NEREDEYSE YARISINI O TEFECİLERE ÖDÜYORLAR"

"Elazığ'ın bir tarım, sanayi, turizm aynı zamanda lojistik bir kent olma konusunda da önemli bir avantajı vardır. Elazığlı çiftçinin çok mutlu olmadığını, büyük sıkıntılar çektiğini biliyorum. Bütün çiftçilere verdiğim sözü buradaki çiftçiler içinde verdim. Size mazotu yatlar hangi fiyattan kullanıyorsa, size mazotu ÖTV'siz ve KDV'siz vereceğiz. En ucuz mazotu bu ülkede çiftçi kullanacak. Tefecilere dünyanın faizini veriyorlar.

Diyorlar ya 'Biz faize karşıyız' buna inanmayın, hepsi hikaye. Bütçenin neredeyse yarısını o tefecilere ödüyorlar. Sizin oylarınızla iktidar olursak bir hafta içinde çiftçinin, esnafın aldıkları kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz. Faizle mücadele böyle yapılır. Derdin mi var? Derdi çözmek Bay Kemal'in görevi olacak."

"KAÇ HANENİN ELEKTRİĞİNİN KESİLDİĞİNİ GİZLİYORLAR"

"Bir Tarım Bakanı var Allah selamet versin, tarımı düzeltmek için Venezuela'ya gidiyor. Sen gel Elazığ'a. Buraya gelmez Venezuela'ya gider, hiç meraklanmayın Bay Kemal gelecektir. 'Borçlarımı ödemekte zorlanıyorum' diyenlerin oranı yüzde 77.3. AK Partililerde ise bu oran yüzde 70.1. MHP'li seçmenin yüzde 60.6'sı diyor. Bir vatandaş borcunu ödemekte zorlanıyorsa gıdadan kesiyorum demektir. Türkiye'yi bu girdaptan Allah'ın izniyle çıkaracağız.

Birileri sarayda oturur ama gerçeği görmez. Bu kardeşinizin görevi sarayda oturan o kişilerin sorununu çözmek değil. Benim görevim bu topraklarda yaşayan sade vatandaşın hakkını, hukukunu korumak, beklediği adaleti ona teslim etmektir. Siyaseti zenginleşme aracı olmaktan çıkarıp, halka hizmet amacı haline getirirseniz bu millet kurtulmuş olur. Bizim asıl hedefimiz bu. Bu milleti temiz siyaset yapanlara teslim etmektir.

Elektriğe bu yıl yüzde 95 ile yüzde 200 arası zam yapıldı. Doğalgaza yüzde 164. Memurun maaşı mı yüzde 164 arttı? Kimin geliri yüzde 164 arttı da bu kadar büyük yükü ailelere veriyorsunuz? Bir kadın evladını yatağa aç yatırıyorsa o annenin acısını kim bilebilir? Ben elektrik parasını ödemedim niçin? Benim elektriğimi de kessinler, elektriği kesilen 3 milyon 400 bin kişinin derdi dile gelsin diye. O aileler fakir aileler ödeyemiyor, gelip elektriğini kesiyorlar. Bu insanlar nasıl ısınacak? Bunlar dertlerini anlatamazlar, medyanın önüne çıkamazlar. Benim elektriğim kesilsin bir hafta ödemeyeceğim dedim. Kesilen evlere gittim. Şimdi kaç hanenin elektriği kesildi gizliyorlar. Tam 9 aydır milletvekillerimiz soruyor. Tık yok, cevap vermiyorlar."

"TEK DERTLERİ İMAMOĞLU"

"Adaletin olmadığı yerde hukuk olmaz insan hakları olmaz. Ama siz adalet dağıtan kişiyi eğer yönlendiriyorsanız vicdani kararına göre değil de talimatıma göre karar versin diyorsanız adaleti yok ediyorsunuz demektir. Şimdi önlerinde büyük bir engel var. Nedir? İBB Başkanı İmamoğlu. Nasıl yetkilerini ellerinden alırız? Bütün çaba bunun üzerine kurulu. Hakimi değiştiriyor, ceza verecek bir hakim getiriyorlar. Buradan o hakime sesleniyorum yargı için yüz karası olmak istemiyorsan hukukun üstünlüğüne göre karar vereceksin, Saray'ın talimatına göre değil... Bu konuda uzman raporu da var ama o hakimi değiştirdiler."

"BUNLARI YAPANLAR HAKİM DEĞİL, ÇETEDİR"

"HSK'da görevli olanlara sesleniyorum size söylenmeyen bir sözü kimin talimatıyla bu söz bize söylendi diye üstlendiniz? Ben sizin meşrebinizi adaletsizliğinizi gayet iyi biliyorum. Aynı zarfın içine 4 tane oy pusulası koyacaksın efendim biri doğru değil üçü doğru. Nereden biliyorsun? Onlara dedim ki bunları yapanlar hakim değil çetedir. Sultanın sofrasında oturanın fetvasına güvenilmez."

"BUNUN ADI ÇÖKME VERGİSİDİR"

"EPKDK bir karar aldı; 'siz güneş enerjisi yapın oradan elektrik elde edecekseniz kullanın artanı satarsınız ben de size bunun parasını öderim.' Bir baktık bir karar alınmış efendim fazla elektriği bana satacaksın ben sana para vermeyeceğim.' Bunun adı çökme vergisidir. Böyle bir şey olmaz. Ben bunu zorla alıyorum senden parasını vermiyorum. Eskiden buna benzer mal alırlardı vergi karşılığında burada da elektrik alıyor. Bu ancak olağanüstü koşullarda olacak bir kuraldır. Ülke savaşa girerse. Ortada savaş yok. Yatırım yapmış sen geliyorsun onun enerjisine çöküyorsun. Bu da suç. Anayasa'ya aykırı adalete hukuka devletin saygınlığına aykırı. Devlet dediğiniz kurum söz verdi mi sözünde tutar. "

"BENİM BEŞLİ ÇETELERLE İŞİM YOK"

"Faize karşıyız diyorlardı. Bu yılın ilk 8 ayında bütçeden KKM dahil ödenen faiz 250 milyar lira. Peki çiftçiye ilk 8 ayda verilen ne, 25 milyar lira. Esnafa 6 milyar lira veriyorsun! Benim tefecilerle, uyuşturucu baronlarıyla beşli çetelerle işim yok. Benim tek işim var bu ülkede alın teri döken herkesin hakkını teslim etmek. Malı götürenleri asla ama asla affetmeyeceğim."

'ELAZIĞ'A BİR BAKANLIK VERECEĞİM' SÖZÜ

"Elazığlıların bir özelliği var; koşulsuz bir şekilde iktidar partisine destek verdiler. Son seçimlerde bir milletvekili çıkardık. İktidara bu kadar destek veren, bütün belediye başkanlıklarını alan bir iktidar 20 yıldır Elazığ'a bir bakanlık vermedi. Tek bir bakanlık bile vermedi. Sözümdür, Bay Kemal'in sözüdür. Allah nasip eder Elazığlıların da oylarıyla iktidar olduğumuzda Elazığ'a bir bakanlık vereceğim."

'AFİŞ' TEPKİSİ VE 6'LI MASA VURGUSU

"Birileri kendilerini Elazığlıların yerine koyup, o pankartları asıyorlar oralara. Sırf kışkırtmak için. Ya ayrımcılıktan kavgadan bu ülkeyi bu hale getirmekten bıkmadınız mı ya! Altı lider bir araya gelerek tamamını çözeceğiz. Kavga mavga bunların hepsi fasa fiso. İnanmayın bunlara. Altı liderin tek hedefi var; bu ülkeye adaleti demokrasiyi getirmektir. Ve beraber başaracağız."