Deprem sonrası çimento hisseleri yükseldi

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:23

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:32

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve birçok ilde hissedilen 7,4 büyüklüğünde deprem büyük yıkıma yol açtı.

Depremde 912 yurttaşımız vefat ederken, 5 bin 385 kişi yaralandı ve 2 bin 818 yıkılan bina var.

Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen deprem nedeniyle hisse senedi piyasasına ilişkin geçici olarak bazı tedbirleri devreye aldı. Ayrıca, bölgede bulunan 8 şirketin hisseleri geçici olarak işleme kapatıldı. Borsada kayıplar derinleşirken, çimento şirketlerindeki yükseliş dikkat çekti.

BORSA İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Açıklamada 6.02.2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle deprem bölgesinde bulunan aşağıda belirtilen ortaklık paylarına ait işlem sıralarının, şirketlerin depremden ne şekilde etkilendiklerine ilişkin KAP’ta özel durum açıklaması yapılıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir” denildi.

Şirketlerin isimleri şöyle:

SASA Polyester Sanayi (SASA.E) (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar)

Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri (BOSSA.E)

Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret (BLCYT.E)

Sanko Pazarlama İthalat İhracat (SANKO.E)

Hatay Tekstil İşletmeleri (HATEK.E)

İskenderun Demir Çelik (ISDMR.E)

Arsan Tekstil ve Sanayi (ARSAN.E)

Rubenis Tekstil (RUBNS.E)

AÇIĞA SATIŞ YASAĞI

Ayrıca Borsa İstanbul açığa satış işlemlerini geçici olarak durdurduğunu duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verildi.

Aynı açıklamada, yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına, mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine karar verildiği belirtildi.

SASA'DAN AÇIKLAMA

Sasa Adana Seyhan tesisinde önemli bir hasar meydana gelmedi.

Sasa, depremle ilgili açıklamasında önemli bir hasar yaşanmadığını belirtti.

KAP'a yapılan açıklamada şirket Adana Seyhan tesisinde önemli bir hasar meydana gelmediğini, üretimin aynı şekilde devam ettiğini söyledi.

BOSSA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Borsa İstanbul'un geçici olarak işlemlerini askıya aldığı şirketlerden biri olan Bossa da depremle ilgili açıklama yaptı.

Şirket KAP'a yaptığı açıklamada Adana tesislerinde bir hasar meydana gelmediğini, üretim sürecinin devam ettiğini belirtti.