Kahramanmaraş'ta okula saldırı... Bakan Memişoğlu'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında 1'i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Memişoğlu şunları yazdı:
"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11’i tedavilerinin ardından taburcu edildi; 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor.
Bu menfur olayda hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) April 15, 2026
