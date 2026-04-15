Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kahramanmaraş'ta okula saldırı... Bakan Memişoğlu'ndan yaralıların durumuna ilişkin açıklama

15.04.2026 22:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralananların durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında 1'i öğretmen 9 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı. 

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Memişoğlu şunları yazdı: 

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11’i tedavilerinin ardından taburcu edildi; 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor.

Bu menfur olayda hayatını kaybeden canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Yaralılardan 6’sının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İlgili Konular: #kahramanmaraş #Kemal Memişoğlu