Kahramanmaraş'ta oyların sayımına başlandı

Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:29

Güncelleme: 28.05.2023 - 17:35

Türkiye, bugün saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti. 2 bin 405 sandıkta 753 bin 538 seçmenin kayıtlı olduğu Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık görevlileri mühürleri kırarak sandıkları açıp oyların tasnifine başladı.

Oylar sayılırken adayların görevlendirdikleri müşahitler de sayım işleminde hazır bulundu.