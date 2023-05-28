2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Demet Özdemir'den 'seçim' paylaşımı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir seçime katılımın az olduğu iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 16:52
Demet Özdemir'den 'seçim' paylaşımı
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Türk siyaset tarihinde ilk kez yaşanacak olan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Yurttaşlar 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir de sosyal medya hesabından seçime katılımın az olduğu iddialarına ilişkin yorumda bulundu.

Özdemir Twitter hesabından "Katılım az değil oy verme işlemi kısa sürüyor" dedi.


Demet Özdemir Seçim Cumhurbaşkanı Seçimi

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