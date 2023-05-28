Yayınlanma: 28.05.2023 - 17:16

Güncelleme: 28.05.2023 - 17:16

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu için yurt dışı temsilciliklerde kullanılan ve Ankara'ya iniş yapan uçakların taşıdığı oylar ATO Congresium'a ulaştırıldı. Yurt dışında en fazla oy kullanımı 760 bin 882 ile Almanya oldu. Peki, Yurdışı oyları ne zaman sayılacak? 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı? İşte ayrıntılar...

2. TURDA YURTDIŞINDA NE KADAR KADAR OY KULLANILDI?

İkinci tur seçimlerinin ilk gününde yurtdışı temsilciliklerde 510 bin 926 seçmen oy kullanıldı. İkinci gün oy kullanma sayısı 1 milyon 38'e yükseldi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda y yurtdışında kullanılan oy sayısı dördüncü günde 1 milyon 733 bin 973'e yükseldi. Son gün yurtdışında kullanılan oylar 1 milyon 856 bin 968'e yükselerek tamamlandı.

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurtdışı temsilciliklerdeki oy verme işlemi dün 24 Mayıs'ta sona ermişti. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 902 bin 417'ye ulaştı. Gümrüklerde ise oy verme işlemleri sürüyor.

YURTDIŞI OYLARI NE ZAMAN KULLANILACAK?

Yurtdışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda sayılacak.

Yurtdışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

YURTDIŞINDA OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTTİ?

YSK'nın takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yurtdışında oy kullanma işlemleri 24 Mayıs'ta bitti.

GÜMRÜKLERDE OY KULLANMA İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar sürecek.