İbrahim Kalın: Savaş şiddetlenecek gibi görünüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek' dedi.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2023 Cuma, 11:39
İbrahim Kalın: Savaş şiddetlenecek gibi görünüyor
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Şubat 2022'den beri devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı bir açıklama geldi. 

Sözcü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: 

"Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek."

Kalın, paylaşımının devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek." 


Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya-Ukrayna İbrahim Kalın

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