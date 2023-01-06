İbrahim Kalın: Savaş şiddetlenecek gibi görünüyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek' dedi.
Şubat 2022'den beri devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı bir açıklama geldi.
Sözcü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:
"Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek."
Kalın, paylaşımının devamında da şu ifadeleri kullandı:
"Ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek."
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