İbrahim Kalın: Savaş şiddetlenecek gibi görünüyor

06 Ocak 2023 Cuma, 11:39

Şubat 2022'den beri devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan çarpıcı bir açıklama geldi.

Sözcü Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

"Rusya-Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor. Bu, daha fazla ölüm, yıkım ve uzun vadeli derin kriz demek."

Kalın, paylaşımının devamında da şu ifadeleri kullandı:

"Ateşkesten esir mübadelesine, tahıl sevkiyatından nükleer güvenliğe kadar her alanda Türkiye müzakere yolunun açılması için yoğun çabalarına devam edecek."