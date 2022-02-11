"Kamber Ateş nasılsın?" sorusuyla hafızalara kazınan İpek Ateş, hayatını kaybetti

11 Şubat 2022 Cuma, 13:27

12 Eylül darbesi sonrası Mamak Cezaevi'nde tutuklu bulunan oğlu Kamber Ateş'i ziyaretinde, Türkçe dışında konuşma yasağı uygulandığı için bildiği tek Türkçe cümleyle “Kamber Ateş nasılsın?” diyebilen İpek Ateş yaşamını yitirdi.

Anne Ateş’in ölümünü gazeteci Özer Akdemir, sosyal medyadan duyurdu.

Akdemir paylaşımında, “Cezaevine ziyaretine gittiği oğluna Kürtçe konuşmak yasak olduğu için bildiği tek Türkçe cümle ile “Kamber Ateş nasılsın?” diyebilen güzel anneyi kaybettik!” ifadelerini kullandı.