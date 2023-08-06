Kamu bankalarının yöneticilerine yüzde 100 zam! CHP'liler: Arpalık gibi kullanılıyor

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 03:00

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, aralarında eski AKP’lilerin de bulunduğu yönetim kurulu üyelik ücretlerine yüzde 100 zam yaparak 30 bin 940 liradan 64 bin liraya çıkardı. Söz konusu bankaların yönetim kurullarında ise eski AKP’li isimler bulunuyor. Eski İBB Başkanı ve Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Halkbank Yönetim Kurulu başkanvekili görevini sürdürüyor. Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu ve AKP’nin eski TBMM Grup Başkanvekili Sadık Yakut ise Vakıfbank Kurumsal Yönetim Komitesi’nde ve Denetim Komitesi’nde yer alıyor. Bunların yanı sıra Mustafa Saydam, Cemil Ragıp Ertem ve Abdi Serdar Üstünsalih de Vakıfbank’ta yeni dönemde görev alacak isimlerden oldu.

(Gökhan Günaydın)



‘VİCDANLARI YARALIYOR’

Duruma tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Eski AKP’li isimlerin oraları adeta arpalık gibi kullanması kamu vicdanlarını yaralıyor” dedi. Günaydın, “Bu bankalar, kredilerden mevduat faizlerine kadar yandaşlara yönelik ayrıcalıklı işlemler yaparken bu isimlerin milletvekili emekli maaşlarının yanında bir de yüksek maaşlarına ilave zam almaları AKP yönetimin nasıl temellendiğinin başka bir göstergesi” dedi.

(Ayhan Barut)



‘HAK YİYORLAR’

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise yurttaşın açlık sınırının altında asgari ücretlerde yaşamak zorunda bırakılmasına değinerek “İktidar ve onun çevresi sefa sürüyor. İşçiye ve memura yüzde 25 zammı çok görenler, kendi yandaşlarına yüzde 100 zam yaparak tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını yiyor” dedi.

“Bu düzen sürdürülebilir bir düzen değil” diye konuşan Barut, “Yurttaşlar zamlar altında ezilirken birtakım çevrelerin lüks hayat yaşaması toplum vicdanında kanayan bir yaradır. Kamunun kaynakları eski AKP’lilere peşkeş çekiliyor” ifadelerini kullandı.