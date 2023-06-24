CHP'li Arpacı, kamu bankalarının dolar toplama iddialarını Meclis'e taşıdı
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL’den dolar topladığı iddiaları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e “Faiz kararından önce hangi kurum ve kuruluşların dolar topladığı açıklanacak mıdır? Kamu bankalarının faiz kararı öncesi döviz topladığı iddiaları doğru mudur? Doğruysa bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır?” diye sordu.
Son yıllarda kamu bankaları Türk Lirası’nı korumak için Merkez Bankası rezervlerinden döviz satıyordu.
Bloomberg editörü Kerim Karakaya Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde dikkat çeken bir haber paylaştı. Habere göre kamu bankaları faiz kararı öncesi 23.55 TL civarından dolar topladı.
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı bu iddialarını Meclis gündemine taşıdı.
Arpacı, konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
“MERKEZ'İN FAİZ ÖNCESİ KAMU BANKALARININ DOLAR TOPLADIĞI İDDİA EDİLMİŞTİR”
Arpacı, önergesinde şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını açıklamıştır. Buna göre, politika faizini yüzde 8.50'den yüzde 15'e çıkarılmıştır. Merkez Bankası bu kararıyla 27 ay sonra ilk kez faizleri artırmıştır.
Faiz kararı öncesi güne yatay seyirde başlayan döviz kurları kararın açıklanmasının ardından sert yükselişe geçmiştir. Karar öncesi 23,54'ten işlem gören dolar/TL 24,63 seviyesine fırlarken, 25,88'den işlem gören Euro/TL ise faiz kararının açıklanmasının ardından 27,06 seviyesine çıkmıştır.
Güne 30,09'dan başlayan sterlin/TL ise 31,42'ye fırlamıştır. Bu gelişmeler yaşanırken Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi kamu bankalarının 23,55 TL seviyesi civarından dolar topladığı iddia edilmiştir.”
"İDDİALAR DOĞRU MUDUR? DOĞRUYSA HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMIŞ MIDIR?”
Arpacı, Bakan Şimşek’e yanıtlaması için şu soruları yöneltti:
- “Faiz kararından önce hangi kurum ve kuruluşların dolar topladığı açıklanacak mıdır?
- Kamu bankalarının faiz kararı öncesi döviz topladığı iddiaları doğru mudur?
- Doğruysa bu konuyla ilgili herhangi bir işlem yapılmış mıdır?
- Politika faizinin yüzde 8,5’tan 15’e çıkarılacağı önceden birilerine haber verilmiş midir?
- Doların yükseleceği önceden biliniyor muydu?
- Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan neden basının önüne çıkmadı, soru-cevap yapılmadı?”
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