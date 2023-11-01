‘Kamuda baskı yapılıyor’

Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 04:00

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir; AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hemşerisi Fatih Erdoğan’ın batık Next Level Projesi’nin ardından yeni projesi Merkez Ankara’nın da kamu eliyle kurtarılmak istendiğini söyledi.

İller Bankası’nın bina satın aldığı projeye şimdi de Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün yerleştiğini belirten Emir, “KYK, 1500 öğrenci kapasiteli yurt için Pasifik İnşaat’tan bina mı satın aldı? Kiracı olduysa, aylık ne kadar kira ödeniyor?” dedi.