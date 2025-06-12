Kara listeye alınmışlardı... Ünlülere 'sahne yasağı' Meclis'te

Kültür Bakanlığı’nın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Saraçhane’de eylem yapan öğrencilere destek verdiği gerekçesiyle antik tiyatrolarda konser vermesi için başvuru yapılan bazı sanatçılar için getirilen sahne yasağı kararı TBMM gündemine getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, iktidarın tutumunun “utanç verici” olduğunu söyledi.

Antik kent tiyatrolarındaki konserler için bu yıl sevilen kimi sanatçılar için bakanlıktan izin çıkmadı. İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösteren ve Saraçhane eylemleri kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen öğrencilere destek paylaşımında bulunan sanatçılar bakanlığın kara listesine alındı. Her yaz düzenlenen konserlerinde biletler günler öncesinden satılan ve aralarında Yalın, Sertab Erener, Melek Mosso, Melike Şahin, Mabel Matiz, Cem Adrian gibi isimlerin de aralarında bulunduğu sanatçıların antik kent tiyatrolarda vermek istedikleri konserleri yasaklandı. Konuya ilişkin haberlerin basına yansımasına ve kamuoyu ve sanat dünyasında büyük yankı uyandırmasına karşın, bakanlıktan hala resmi bir açıklama yapılmadı.

UTANÇ VESİKASI

AKP iktidarı döneminde, demokratik haklarını kullanarak düşüncelerini dile getiren vatandaşlara yönelik uygulamaların kaygı verici boyuta ulaştığını vurgulayan CHP’li Karasu, “Her eleştiriyi düşmanlık olarak algılayan ve hedefe koyan bu iktidarın sanatçılara yönelik tutumu, bir utanç vesikası olarak tarihe geçmiştir” dedi. Sanatçıların konserlerinin yasaklanmasının iktidarın sansürün çok açık bir ilanı olduğunu belirten Karasu, “İktidarın sanata, kültüre yönelik baskı ve sansür uygulamaları ilk değil, son da olmayacak. Düşünceye, ifade özgürlüğüne, çağdaş ve özgür sanata adeta savaş açan bu iktidarın, sanatçıların Cumhurbaşkanı adayımız İmamoğlu’na destek verdikleri için iptal etmesi; özgür düşünceye karşı açtığı savaş ilanının ve yaşadığı korkunun göstergesidir. Ama korkunun faydası yok; ne bizleri, ne de sanatçılarımızı susturamayacaklar” diye konuştu.

Karasu, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a özetle şu soruları sordu:

“Bakanlığınız bünyesinde konserlerin gerçekleştirilmesi konusunda karar verici bir komisyon bulunmakta mıdır? Komisyon var ise, komisyon kararını belirleyen kriterler nelerdir? 2025 yılı için adı geçen sanatçıların sosyal medya paylaşımları, sahnedeki söylemlerine bakıldığı ve “ret” kararında sanatçıların muhalif paylaşımları, Ekrem İmamoğlu’na ve Saraçhane eylemlerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan öğrencilere destek oldukları, LGBTİ bireylere desteklerinin birinci derecede etkili olduğu iddiası doğru mudur? 2025 yılı konserleri için bakanlığınızın organizasyon şirketlerinin anlaşmak istediği sanatçılara yazılı olarak onay vermesine karşın fiilen engeller çıkardığına ilişkin basına da yansıyan iddialar doğru mudur? Doğru ise bu utanç verici durumun gerekçesi nedir? Değil ise bu iddiaların kaynağı ve dayanağı nedir? Konuya ilişkin haberler basına yansımasına, kamuoyunda ve sanat dünyasında yankı uyandırmasına karşın bakanlığınızdan hiçbir resmi bir açıklama yapılmamış olmasının gerekçesi nedir? Antik tiyatrolar gibi tarihi ve kültürel mekanların, sanatın evrensel bir platformu olması beklenirken, bakanlığınızın tutumu nedeniyle bu alanların “sansür”, “yasak” vb. ile anılması hakkında bakanlığınızın görüşü nedir?”