Son Dakika: Canan Kaftancıoğlu beraat etti

02 Haziran 2022 Perşembe, 10:28

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingiyle ilgili bilgilerin yer aldığı ‘SaBıKa Holding’ başlıklı broşür nedeniyle hâkim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu'na 'SaBıKa Holding' başlıklı broşürü paylaştığı gerekçesiyle 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen “Cumhurbaşkanına Hakaret” ve “Kamu Görevlilerine Hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada beraat etti.

Duruşmada CHP İstanbul İl Başkanı söz alarak, "Bu tweetin neresinde hakaret var. İddianameyi hazırlayan savcı açıklarsa hemen savunmamı yapacağım. Vatandaş olarak öğrenmek istiyorum. Memlekette kimlerin hakaret ettiği çok açıktır. Parti çalışması yapmak hakaret değildir. Suç istediğimi düşünmüyorum. CHP olarak siyasi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bundan sonrada devam edecek. Mütalaaya karşı beraatimi istiyorum" dedi.

DURUŞMA SONRASI KAFTANCIOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, "Bu memlekette sabah akşam, yatıp kalkıp halka vatandaşa hakaret edenler yine sabah akşam yatıyorlar ve kalkıyorlar bizlerin hakaret ettiğine dair davalar açıyorlar. Bizi mahkemelere getirmek zorunda bırakıyorlar. CHP olarak bizler, CHP İstanbul İl Başkanı olarak ben hiç kimseye hakaret etmeyiz. Hakaret bizim hem insani hem de parti kültürümüzde yoktur ancak CHP olarak bizler hakikati ve gerçeği söylemek durumda ve zorundayız" dedi.

CHP'Lİ ERKEK: "YARGININ ÜZERİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:

"Bugün görülen davada da bir hakim vardı ama maalesef ceza istemek zorunda kalan bir iddia makamı da vardı. Çünkü maalesef yargı, Saray iktidarının taahhükümü altında. Sorunumuz partili cumhurbaşkanı sistemi. Sorunumuz parti genel başkanlığı yoluyla yönetim tarzı. Sorunumuz kuvvetler ayrılışının olmaması. Dün de yüksek sesle ifade ettik. Yargının üzerinden ellerinizi çekin. İstanbul İl Başkanımız sayın Canan Kaftancıoğlu'nun hakkında açılan davaları biz bile takip etmekte zorlanıyoruz. Saray iktidarına sesleniyoruz asli görevinize dönün. CHP'nin İl Başkanlarıyla, belediye başkanlarıyla mücadele etmek sizin göreviniz değil. Sizin göreviniz adaleti tesis etmek."