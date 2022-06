Hakkında siyaset yasağı istenen Ekrem İmamoğlu, ‘Toplumu germek istiyorlar’ dedi

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, dört yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava dün görüldü. İptal edilen İBB seçimleri sonrası Yüksek Seçim Kurulu başkanı ve üyelerine hakaret etmekle suçlanan İmamoğlu’na destek için yurttaşlar Anadolu Adliyesi önüne gitti.

BARİYERLİ ADLİYE

Duruşmanın görüleceği salonun bulunduğu katta birçok nokta polis bariyerleriyle kapatıldı. İmamoğlu’nun avukatlarının celse arasında sunduğu uzman görüşüne ilişkin raporun incelenmesi için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Eylül’e erteledi. İmamoğlu, duruşma sonrası İBB’nin Saraçhane’deki binasında açıklama yaptı. CHP genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen ile CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay’ın destek verdiği İmamoğlu, şunları söyledi:

"AĞLATACAĞIZ"

“Onlar, buranın (İBB) kendi malı mülkü olduğu duygusuna kapıldılar. Böyle bir hülyadalar, böyle bir rüyadalar. Tabii bu rüyadan uyanacaklar. Neyse, alıştılar ağlamaya. Önümüzdeki ilk seçimde de bu kez inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız. Bizim bu ülkeye, milletimize ve milletimizin ferasetine hep birlikte ihtiyacımız vardır. Kesinlikle vazgeçmeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünkü grup konuşmasında kullandığı ifadeleri de anımsatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"KAOS ÇABASI VAR"

“Yargıyı silah gibi kullanma geleneği oluştu. Toplumu germek istiyorlar. Birilerine her türlü hakaret, küfür de serbest. Buna bir an önce son vermemiz gerekiyor. Aslında kaos yaratma çabası içerisindeler ve bunun için de ellerinden geleni yapıyorlar. Topluma korku salma çabası içerisindeler. Muhalif her sesi kısmak çabası içerisindeler. Boş beklerler, çok beklerler. Böyle bir şeyi asla başaramayacaklar. Halk da bu heveslerinize asla geçit vermeyecek”