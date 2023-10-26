Karamollaoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak mütalaa etmiyorum

Yayınlanma: 26.10.2023 - 17:27

Güncelleme: 26.10.2023 - 17:27

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

Karamollaoğlu, Hamas’ı bir terör örgütü olarak görüp görmediği sorusu üzerine, İsrail'in Filistin topraklarını fiilen işgal ettiğini söyledi.

İsrail’in işgaline karşı Birleşmiş Milletler’in ciddi bir tavır sergilememesinin, orada yaşayan insanların kendi haklarını savunabilmek için bir çaba içine sürüklemelerine vesile olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"2000’li yılların başında Gazze’ye gitmiştim. Orada gördüğümüz manzara, Filistinliler sadece kendi topraklarına sahip çıkıyor. Bunlar 'gayrimeşru' ilan edilince de kendilerini gizleme ihtiyacı duydular. 'Hamas' dediğimiz ne? Filistin direniş örgütü. Bunun bir aleni tarafı var, bir de ‘Yeri gelir de topraklarımız işgal edilirse’ diye orada bulunan bir grup var. Bunlara da 'Hamas' tabiri kullandı ve İsrail tarafından gayrimeşru ilan edildi. İsrail, yaptığı hareketlerin meşruluğunu düşünmüyor. ‘Burası bizim. Cenabı Hak bize buraları 5 bin sene önce vaat etti. Siz, 200-300 sene önce gelip de nasıl burası bizimdir dersiniz. Hadi defolun gidin’ diyor. Hamas da ‘Hayır, biz yüzlerce senedir buradayız. Bu topraklarda biz değil, ceddimiz yüzlerce yıl yaşadı. Onun için de 'biz topraklarımızı müdafaa edeceğiz’ diyor. Ben, Hamas’ı böyle görüyorum. Bundan dolayı da bir terör örgütü olarak mütalaa etmiyorum. Sayın Erdoğan da son konuşmasında çok açık olarak bunu ifade etti. ‘Biz Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmüyoruz’ dedi. Dayanağı da budur diye düşünüyorum."

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada İsrail'i sert bir dille eleştirmiş, "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" demişti.