Trump'ın oğlu, Hamas'a karşı 'atom bombası' kullanılması çağrısı yaptı

Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:08

Güncelleme: 26.10.2023 - 11:42

Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'dan İsrail'e tuhaf bir destek mesajı geldi.

Trump Jr., Hamas'ın saldırılarının durdurulması için atom bombası kullanılması çağrısında bulundu.

"Hamas nasıl durdurulur?" görseli içeren bir paylaşımda atom bombası da yer aldı.

Trump Jr., "X" üzerinden yayımladığı paylaşımda, "Sorun çözüldü... Rica ederim" açıklamasında bulundu.