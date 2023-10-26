Trump'ın oğlu, Hamas'a karşı 'atom bombası' kullanılması çağrısı yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., sosyal medya hesabı "X" üzerinden, Hamas'ın durdurulması için atom bombası kullanılması çağrısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.10.2023 - 10:08
Trump'ın oğlu, Hamas'a karşı 'atom bombası' kullanılması çağrısı yaptı
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Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'dan İsrail'e tuhaf bir destek mesajı geldi.

Trump Jr., Hamas'ın saldırılarının durdurulması için atom bombası kullanılması çağrısında bulundu.

"Hamas nasıl durdurulur?" görseli içeren bir paylaşımda atom bombası da yer aldı.

 

Trump Jr., "X" üzerinden yayımladığı paylaşımda,  "Sorun çözüldü... Rica ederim" açıklamasında bulundu.


Donald Trump atom bombası Hamas

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