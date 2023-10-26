Trump'ın oğlu, Hamas'a karşı 'atom bombası' kullanılması çağrısı yaptı
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., sosyal medya hesabı "X" üzerinden, Hamas'ın durdurulması için atom bombası kullanılması çağrısında bulundu.
Hamas-İsrail arasındaki çatışmalar devam ederken, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'dan İsrail'e tuhaf bir destek mesajı geldi.
Trump Jr., Hamas'ın saldırılarının durdurulması için atom bombası kullanılması çağrısında bulundu.
"Hamas nasıl durdurulur?" görseli içeren bir paylaşımda atom bombası da yer aldı.
Problem solved… you’re welcome. pic.twitter.com/g4HXvOiUmU— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 26, 2023
Trump Jr., "X" üzerinden yayımladığı paylaşımda, "Sorun çözüldü... Rica ederim" açıklamasında bulundu.
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