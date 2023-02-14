Karamollaoğlu Hatay'da Hulusi Akar ile görüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu illerden Hatay’ı ziyaret etti; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile görüştü.

ANKA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 21:45
Karamollaoğlu Hatay'da Hulusi Akar ile görüştü
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay’ı ziyaret etti. Hatay ziyareti kapsamında bölgede incelemelerde bulunan Karamollaoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan bilgi aldı.

Bölgedeki izlenimlerini aktaran Karamollaoğlu, Savaş’a ‘geçmiş olsun ve başsağlığı’ dileklerini iletti. Karamollaoğlu, Hatay'da ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.


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