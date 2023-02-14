Karamollaoğlu Hatay'da Hulusi Akar ile görüştü

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 21:45

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 21:45

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremin büyük yıkıma neden olduğu kentlerden Hatay’ı ziyaret etti. Hatay ziyareti kapsamında bölgede incelemelerde bulunan Karamollaoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’tan bilgi aldı.

Bölgedeki izlenimlerini aktaran Karamollaoğlu, Savaş’a ‘geçmiş olsun ve başsağlığı’ dileklerini iletti. Karamollaoğlu, Hatay'da ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü.