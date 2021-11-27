Karamollaoğlu net konuştu: Abdullah Gül cumhurbaşkanı adayı mı olacak?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'ün aday gösterileceği iddiaları üzerine konuştu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül'ün aday gösterileceği iddiaları üzerine konuştu. Karamollaoğlu görüşeceğini açıkladığı Gül'ün adaylığı iddialarıyla ilgili konunun muhalefetin gündemi olmadığını söyledi.
Karamollaoğlu şunları belirtti:
“Bu müzakerelerin onunla ilgisi yok, bu konu şimdi gündemde değil. Muhalefet liderlerinin gündeminde değil. Gazeteciler konu bulamayınca bir şey uydurmak mecburiyetini hissediyorlar. Ben o konuyu görüşmek için gitmiyorum, kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında bir fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum, şu anda cumhurbaşkanı adaylığı gibi bir gündem yok" ifadelerini kullandı.
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