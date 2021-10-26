Barış Pehlivan yazdı: Abdullah Gül'ün unutmak istediği kararı

26 Ekim 2021 Salı, 10:48

Sözcü Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'e konuşan Gül, 10 ülkenin Türkiye büyükelçilerinin sınır dışı edilmesine dair talimatını değerlendirirken, “Konuyu daha büyük krizler haline getirmek Türkiye’nin çıkarına değil” dedi. Gül, “O dönemde Sayın Cumhurbaşkanı hapse girmişti ve biz sosyalistlerin desteğiyle kendisi için hazırladığımız metne 90 imza toplamış, konuyu Avrupa'nın gündemine taşımıştık” ifadelerini kullanmıştı.

"ARŞİV UNUTMUYORDU"

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü köşesinde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün unutmak istediği kararı köşesine taşıdı. Pehlivan, 10 büyükelçinin kendi ülkelerinin talimatıyla hareket ettiğini belirten Gül için, “'Kendisi zeval vermişti' dedim okuyunca…" ifadelerini kullandı.

Pehlivan, "Arşiv unutmuyordu" sözleriyle 2008 yılında Gül'ün ABD'ye Fethullahçıları şikayet eden Büyükelçi Serpil Alpman için gereğinin yapıldığını belirtti.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Elçiye zeval olmaz!”

Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek’e konuşan Abdullah Gül böyle demiş. 10 büyükelçinin kendi ülkelerinin talimatıyla hareket ettiğini anımsatmış.

“Kendisi zeval vermişti” dedim okuyunca…

Yıllar yıllar önceydi.

Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı’ydı. 2003’te bir genelge hazırlamıştı. Tüm büyükelçilerimizden bulundukları ülkelerdeki Fethullahçılarla işbirliğinde olmasını istemişti. Örgütün okullarının “Türkiye kurumu” olarak tanıtılması talimatını vermişti.

Tarih: 10 Eylül 2008.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki ABD Büyükelçisi, Washington’a bir kripto geçti. ABD’li diplomat Tatiana C. Gfoeller, Türk Büyükelçi Serpil Alpman ile tanışma toplantısının notlarını yazmıştı.

İşte o notlarda, yani ABD’ye giden kriptoda Büyükelçi Alpman’ın Fethullahçılarla ilgili eleştirileri vardı. Alpman, örgütün okullarından endişe duyuyordu. Kırgız gençliğini olumsuz etkilediğini mevkidaşına aktarıyordu.

Sonra ne mi oldu?

ABD’ye Fethullahçıları şikâyet eden Büyükelçi Serpil Alpman için gereği yapıldı!

Bu kriptodan bir süre sonra Alpman görevden alındı ve merkeze çekildi.

Yerine atanan yeni Bişkek Büyükelçisi Nejat Akçal ise göreve başladığı gün Fethullahçıların yayın organına konuştu. Ve FETÖ okullarına övgüler dizdi.

İşte…

Türkiye’nin Orta Asya’daki ilk kadın büyükelçisi Serpil Alpman’ı merkeze çeken kişi, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den başkası değildi.

Arşiv unutmuyordu.