AKP-HDP görüşmelerinde sessizliğe gömülmüştü! CHP-HDP görüşmesi üzerinden Akşener'i hedef alan Alpay Özalan'a tepki yağdı

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 21:46

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 22:46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, bugün Meclis'te HDP'yi ziyaret etti. TBMM'de gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ile HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ortak basın açıklaması yaptı.

İki partinin yaptığı görüşmenin ardından AKP milletvekili Alpay Özalan'dan tepki çeken bir açıklama geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan Özalan, "Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu, dün terörist başına özgürlük isteyen Pervin Buldan'dan icazet almaya gitti. Masanın altına saklanma sırası size mi geldi Meral Akşener?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu, dün terörist başına özgürlük isteyen Pervin Buldan'dan icazet almaya gitti.



Masanın altına saklanma sırası size mi geldi? @meral_aksener pic.twitter.com/OAA75W3jIp — Alpay Özalan ???? (@alpayozalan35) March 20, 2023

TEPKİ YAĞDI

Söz konusu paylaşımın ardından Alpay Özalan'a tepkiler gecikmedi. Yurttaşlar, partisinin HDP ile olan görüşmeleri sırasında sessizliğe gömülen Özlan'a arşiv haberleriyle karşılık verdi. Cumhuriyet'in de içerisinde bulunduğu bazı haber sitelerinin haberleri, Özalan'a 'hatırlatıldı'.

AKP İLE HDP GÖRÜŞMESİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti kriminalize etmek için her fırsatta terör kartını kullanırken bunu da ‘HDP ile ortak hareket etme’ argümanına dayandırıyor. Başörtüsü ile başlayan tartışma Anayasa görüşmelerine evrilince HDP ile AKP görüşmüş, bu görüşme AKP’lilerin sık sık dile getirdiği ‘HDP ile görüşüyorlar’ çıkışını akıllara getirmişti.

İki partinin liderleri en son 2 Kasım 2022 tarihinde görüşmüştü.