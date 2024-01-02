Karamollaoğlu'ndan öldürülen Hamas üst düzey yetkilisi için başsağlığı mesajı
Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, Hizbullah'ın kalesi Dahiye'deki Hamas ofisine gerçekleştirdiği saldırıda öldürülen Salih Aruri için başsağlığı dileğinde bulundu.
İsrail’e ait bir insansız hava aracının (İHA) Beyrut’ta bulunan Hamas ofisine saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.
İsrail ordu radyosu ise İsrail’in saldırısında Hamas yöneticilerinden Salih Aruri’nin (Saleh al-Arouri) öldürüldüğünü bildirdi.
KARAMOLLAOĞLU'NDAN MESAJ
Olayın ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta işgalci İsrail tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Salih El Aruri'ye Allah'tan rahmet, Filistinli kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Cenab-ı Hakk makamlarını cennet eylesin. Terör devleti İsrail'in hiçbir saldırısı amacına ulaşamayacak, Filistin davasına olan inancımızı sarsamayacaktır. Dualarımız ve desteklerimiz her daim Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerimizle olacaktır" ifadelerini kullandı.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta işgalci İsrail tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı Salih El Aruri'ye Allah'tan rahmet, Filistinli kardeşlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 2, 2024
Cenab-ı Hakk makamlarını cennet eylesin.
Terör devleti İsrail'in…
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