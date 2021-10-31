Karamollaoğlu'ndan 'Cumhur İttifakı' açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı’na katılacakları yönünde ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
Karamollaoğlu, partisinin il kongresine katılmak için Eskişehir’e trenle geldi. İstasyonda Saadet Partisi İl Örgütü tarafından karşılanan Karamollaoğlu, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan il kongresine katıldı.
Cumhur İttifakı’na katılacakları yönünde ortaya atılan iddialara yanıt veren Karamollaoğlu, “İddialara karşı söyleyecek bir şeyimiz yok. Biz cevabımızı geçmişte de verdik. Bugün de aynısını söylüyoruz. İngilizlerin bir tabiri vardır, Türkçesi ‘bir şeyi arzu ederek düşünmek’. Bazıları da öyle düşünerek yakıştırmalar yapabiliyorlar. Biz ittifakların seçim kararı alındıktan sonra kurulabileceğine, kurulmasının zaten doğru olduğuna inanıyoruz. Öyle bir kanaat oluşturuyorsa yanlış bir kanaat oluşmuş” diye karşılık verdi.
'NE EVET, NE HAYIR DEMEYİZ'
Cumhur İttifakı teklifine yanıtlarının ne olacağına yönelik bir soru üzerine Karamollaoğlu, şöyle konuştu:
“Bu noktada tekrardan söylüyorum. Zaten bu zorlamalardan dolayı bu neticeyi herkes çıkarmaya gidiyor. Seçim kararı alındıktan sonra biz kendi kararımızı belirtiriz. O zaman belirtiriz. Ne evet ne hayır demeyiz. Biz ilkeli siyaset yapmayı şiar edinen bir siyasi partiyiz. Elbette bizim kendi prensiplerimiz var. Bugünkü haliyle başkanlık sistemini doğru bulmuyoruz. Bunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de bugünkü şartlarda bu sistemin mutlaka değiştirilmesine ihtiyaç olduğu kanaatini de taşıyoruz. Ondan dolayı herkes kendine göre yorumlar yapabiliyor. O önemli değil elbet.”
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