Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'Sülük' tepkisi: 'Adeta ödüllendirilmiştir'

Yayınlanma: 17.05.2024 - 20:11

Güncelleme: 17.05.2024 - 20:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nin 2 müşahidini öldürenlerden AKP'li Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük'ün babası 67 yaşındaki Hacı Sülük'ün kalan cezası Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu karara tepki gösterdi.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kast eden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir" söyledi.

Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması şöyle:

"2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, sandık başındaki müşahitlerden Hasan Aktaş ve İlyas Aktaş'ı katleden Hacı Sülük'ün Cumhurbaşkanı kararıyla affedilmesi; mâşerî vicdanı ayaklar altına almış, demokrasiye kanlı bir gölge düşürmüştür.

Olayın ilk gününden itibaren kanunlardan uzak bir şekilde yürütülen dava, Malatya'da değil Kırşehir'de başlatılmıştı. Meslek etiğine ve kanunlara riayet eden hakim ve savcılar sayesinde ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılan katil, geçen yıl sağlık sorunları bahane edilerek tahliye edilmişti. Demokrasiye ve masum iki insanın hayatına kast eden bir cani, Cumhurbaşkanı tarafından affedilerek adeta ödüllendirilmiştir.

Saadet Partisi olarak, katili ve maktulü siyasi tutumuna göre değerlendiren bu anlayışın değişmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."