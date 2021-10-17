Karamollaoğlu'ndan HSK'deki istifaya: "Aklımız kabul etmiyor, endişemiz büyüyor!"

17 Ekim 2021 Pazar, 09:44

Hamit Kocabey'in Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliği görevinden sürpriz biçimde istifasının ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı.

"Toplumsal huzur; adalete teslim olmakla sağlanır, adaleti teslim almakla değil! Aniden yapılan atamaları, görevden almaları tartışırken; Hakimler ve Savcılar Kurulu'nda açıklama yapılmaksızın gerçekleşen istifayı aklımız, mantığımız kabul etmiyor. Endişemiz büyüyor!"

NE OLMUŞTU?

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey, daha önce avukatlığını yaptığı MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra istifasını verdiğini belirtmişti. Kocabey, "TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım" açıklaması yapmıştı.



