İstifa eden HSK Üyesi Hamit Kocabey'den açıklama

15 Ekim 2021 Cuma, 19:27

İki dönemden bu yana Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğini yürüten Hamit Kocabey dün görevinden istifa etti. 2017'de Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçilen Kocabey, 26 Mayıs 2021 tarihinde bu göreve ikinci kez gelmişti.

HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey'in oğlu ve aynı zamanda MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin avukatı olan Nizamettin Kocabey'in sosyal medya hesabından, Hamit Kocabey ile Bahçeli'nin fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafın altında ise Hamit Kocabey'in ağzından istifaya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Nizamettin Kocabey, söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve Hamit Kocabey'in oğlu olduğunu doğruladı.

'BAHÇELİ İLE YAPTIĞIMIZ İSTİŞARE SONUCU İSTİFA ETMİŞ BULUNMAKTAYIM'

Kocabey, sosyal medyada yer alan paylaşımların ardından böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti. Söz konusu açıklama şöyle:

"TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım. Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."