Karamollaoğlu’ndan ‘Kaybederseniz ne yapacaksınız?’ sorusuna yanıt

26 Eylül 2022 Pazartesi, 13:10

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Zor Ama Yine de Sor' isimli programda Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

Programda, Armağan Çağlayan'ın, "Kaybedersek ne yapacağız konusu hiç konuşuluyor mu?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Hiç konuşulmuyor. Enterasan herkes 'Kesin kazanacağımız' görüşünde. Biz kazanırız, kazanacağız." dedi.

"KAYBEDERSEK NE YAPACAĞIZ, OTURUP AĞLAYACAĞIZ"

Çağlayan'ın, "Şaşırdım ama hiç kaybetme ihtimalinin üzerinde konuşulmamasına şaşırdım" demesi üzerine Karamollaoğlu, şöyle yanıt verdi:

"Kaybedersek şimdi bunu ne konuşacağız. Kaybettik, ne yapacağız. Oturup ağlayacağız. Bunun üzerinde bundan dolayı durulmuyor. Hiçbir zaman bu konu bizim gündemimize gelmedi."