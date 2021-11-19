Karamollaoğlu'ndan 'Nas' tepkisi: Bunun adına 'İslam'ı istismar etmek' diyorum

19 Kasım 2021 Cuma, 14:01

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına konuk oldu.

Temel Karamollaoğlu, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın zamanda bir görüşme planladığını açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı, gerçekleştirmeyi planladığı görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

"Bütün muhalif partilerle mutlaka tekrar tekrar görüşeceğim. Bir görüşme ile tüm meseleler konuşulmuyor. Ortaya somut öneriler çıkacak, tabii. Abdullah Gül ile de telefonda bir iki kez görüştük. 10 gün içerisinde tekrardan konuşacağız. Türkiye'nin gidişatı hakkında görüşlerini de alacağız. Şu anda ortak bir deklarasyondan haberim yok. Şu anda bugünkü sistemin değişip parlamenter sisteme geçilmesi gerekiyor."

"50 +1" TARTIŞMASI

Karamollaoğlu, "50+1" tartışmasına dair "50+1'in indirilmesi yanlış. sistem aynı kalır o zaman. Biz sorgulanamayan bir başkanlık sistemine karşıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan 50+1'den rahatsız çünkü kendisi bulamıyor bunu. Ufukta böyle bir şey görünmüyor" değerlendirmesi yaptı.

ERDOĞAN'IN 'NAS' HATIRLATMASI

Karamollaoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı alması ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dinsel referansa başvurarak "Nas ortada dururken sana, bana ne oluyor?" demesine ilişkin de "Erdoğan'ın indirimini desteklemiyorum. Yanlış bir iş yapıyor çünkü. Birden bire sıfıra indiremezsiniz ama bir anda kim yükseltti? Başka bir hükümet mi vardı? Bu meseleye böyle ucundan yaklaşmak birbirimizi itham edecek noktaya gitmek doğru değil. Bugüne kadar bu sistemi siz inşa ettiniz. Faizleri biz çıkarmadık. Siz çıkardınız. Faizi siz bu noktaya getirdiniz, Nas varsa kaldırın ortadan faizi. Bu kadar zaman neredeydiniz diyorum. Ben bankalarla alışveriş yapmam. Hiç borcum kalmaz. Kredi kullanmam. Bu benimle ilgili bir konu. Geciktirip faizi biriktiriyor. Bugüne kadar biriken faizleri almayacağım desin. Ben faizle hiç uğraşmadım. Ne aldım ne verdim. Sen faize karşıysan devlet alacaklarından tamamen faizi kaldır. Topluma böyle mesaj verilmez" dedi.

"BEN İSLAMCI DEĞİLİM, MÜSLÜMANIM"

Saadet Partisi lideri, "İlk açıklamalarımdan bir tanesi 'Ben İslamcı değilim, ben Müslümanım' dedim. İslamcı dini kendi menfaati için kullanandır. Alınan faiz kararlarıyla ekonomi daha iyi noktaya mı geldi? Ekonomiyi düzeltmek için israfı ortadan kaldırmalısınız. Borcunuz azalacak ki faiz mesele olmaktan çıksın. Öncelikle yolsuzluğu ortadan kaldıracaksınız. Yolsuzluk almış başını gidiyor. Ekonomiyi daha müsait hale getirmeniz lazım. Rüşveti yok etmeniz lazım.

Dolar 11 lira oldu. Ben bunun adına İslam'ı istismar etmek diyorum. Bugünkü sistem böyle bir sistem. bu sistem değişmediği müddetçe bu sistemin kararlarına göre politika belirlemek durumundasınız. Faizsiz bir ekonominin var olabileceğine inanıyorum. ABD'de başka yerlerde faiz eksiye indi. Demek ki ekonomi öyle bir noktaya geldi ki artık faiz yürümüyor" ifadelerini kullandı.