Son anket: AKP ve MHP'de dikkat çeken çöküş

cumhuriyet.com.tr
14 Kasım 2021 Pazar, 11:27
<p>PİAR Araştırma, sen seçim anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin ve MHP'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekti.</p>

PİAR Araştırma, sen seçim anketi sonuçlarını yayımladı. Ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra AKP'nin ve MHP'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekti.

<p>PİAR Araştırma şirketi, ekim ayında yaptığı Türkiye gündemi araştırmasında yurttaşlara, <strong>"Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?"</strong> sorusunu yöneltti. Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, 2 bin 520 katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen anketin sonuçları şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.</p>

PİAR Araştırma şirketi, ekim ayında yaptığı Türkiye gündemi araştırmasında yurttaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, 2 bin 520 katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen anketin sonuçları şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

<p><strong>AKP VE CHP ARASINDAKİ OY FARKI 3,1&nbsp;</strong></p><p>Araştırmanın sonuçlarında, kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı yüzde 23.6 olarak belirlenirken CHP yüzde 20.5, MHP yüzde 6.7, HDP yüzde 8.9, İYİ Parti yüzde 9.6, DEVA Partisi yüzde 4.6 ve Saadet Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı. AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 3.1 olarak belirlenirken, kararsızlar ve oy kullanmayanların oranı 22.9 olarak ölçüldü.</p>

AKP VE CHP ARASINDAKİ OY FARKI 3,1 

Araştırmanın sonuçlarında, kararsızlar dağıtılmadan önce AKP'nin oy oranı yüzde 23.6 olarak belirlenirken CHP yüzde 20.5, MHP yüzde 6.7, HDP yüzde 8.9, İYİ Parti yüzde 9.6, DEVA Partisi yüzde 4.6 ve Saadet Partisi ise yüzde 1 oy oranına ulaştı. AKP ve CHP arasındaki fark yüzde 3.1 olarak belirlenirken, kararsızlar ve oy kullanmayanların oranı 22.9 olarak ölçüldü.

<p><strong>KARARSIZLAR DAĞILTILDIĞINDA SONUÇLAR</strong></p><p>Öte yandan kararsızlar dağıtıldığında ise AKP'nin oy oranı yüzde 30.6, CHP yüzde 26.6, MPP yüzde 8.7, HDP yüzde 11.5, İYİ Parti yüzde 12.4, DEVA Partisi yüzde 6.0 ve Saadet Partisi ise yüzde 1.3 oy oranına ulaştı.</p>

KARARSIZLAR DAĞILTILDIĞINDA SONUÇLAR

Öte yandan kararsızlar dağıtıldığında ise AKP'nin oy oranı yüzde 30.6, CHP yüzde 26.6, MPP yüzde 8.7, HDP yüzde 11.5, İYİ Parti yüzde 12.4, DEVA Partisi yüzde 6.0 ve Saadet Partisi ise yüzde 1.3 oy oranına ulaştı.


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