Son anket: AKP ve MHP'de dikkat çeken çöküş

PİAR Araştırma şirketi, ekim ayında yaptığı Türkiye gündemi araştırmasında yurttaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Türkiye genelini temsil eden 26 ilde, 2 bin 520 katılımcı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirilen anketin sonuçları şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı.