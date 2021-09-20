Karamollaoğlu'nun ittifak açıklamasına Öztrak'tan yanıt
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil" açıklamasını değerlendirdi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra düzenlediği basın toplantısında konuştu.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil" ifadelerini değerlendirdi.
Öztrak, Karamollaoğlu'nun ittifak açıklaması üzerine "Konuşmanın tamamına bakmak lazım.Ama bundan önceki seçimde Millet İttifakı çerçevesinde bir araya gelen demokrasiden yana partilerin anlayış birliği bugün tüm gücüyle ve genişleyerek devam etmektedir." dedi.
Öztrak şöyle konuştu:
"Konuşmanın tamamına bakmak lazım. Doğrudur ittifaklar seçim ittifakıdır. Seçim kararıyla birlikte gündeme gelmektedir. Ama bundan önceki seçimde Millet İttifakı çerçevesinde bir araya gelen demokrasiden yana partilerin anlayış birliği bugün tüm gücüyle ve genişleyerek devam etmektedir.
Seçim sandığı geldiğinde demokrasiden yana partilerin Millet İttifakı'ndaki birlikteliğini gücünü tüm Türkiye görecektir. Millet İttifakı içinde sorun arayanlar dün olduğu gibi bugün de yarın da hüsrana uğrayacaklardır. Bunun altını çizerek söyleyeyim. İlk seçimde Millet İttifakı'nın adayı cumhurbaşkanı adayı olacaktır."
NE OLMUŞTU?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti kongresi için bulunduğu Samsun’da ittifak ile ilgili açıklama yapmıştı. “Millet İttifakı içerisinde misiniz?” sorusunu, “Şu anda ittifak diye bir şey söz konusu değil” diyerek yanıtlamıştı.
Karamollaoğlu, "‘Millet İttifakı’ndasınız, değilsiniz’ sözleri ayrı. İttifaklar seçime girileceği zaman ortaya çıkar. Geçmişte doğrudur biz ittifakın içinde bulunduk ama mesela mahalli seçimlere giderken her seçim bölgesinde seçime Saadet Partisi olarak girdik. Bundan sonra da nerede bulunacağız bir beyanda bulunmadık." ifadelerini kullanmıştı.
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