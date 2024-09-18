‘Karar istinafta onandı’ iddiası… İmamoğlu’nun avukatından ‘ahmak davası’ açıklaması!
İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, kamuoyunda ‘Ahmak Davası’ olarak bilinen davaya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, kamuoyunda ‘Ahmak Davası’ olarak bilinen dava ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Polat’ın paylaşımı şöyle:
"‘Ahmak davası’ ile ilgili olarak son kez' …karar istinafta onandı, çok yakında açıklanacak…' gibi söylentilerin kararın onanacağını güçlü bir beklenti haline getirerek sonrasında 'zaten bunu bekliyorduk, ne olacaktı ki…' psikolojisini oluşturma çabasından öte bir anlamı olmadığını, halkın vicdanından dönen bu hukuka aykırı kararın, hukukçuların vicdanlarında da yer bulamayacağını düşünüyorum, hiç bir zaman hukuka aykırı bir beklenti içerisinde olmadım, olmayacağım, hukuksuzluğun normal olduğu düşüncesine alışmayacağım…"
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #ahmak davası
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