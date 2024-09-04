Yılmaz Tunç'tan Ekrem İmamoğlu'na 'ahmak davası' yanıtı: 'Kimse yargıyı tehdit edemez'

Yayınlanma: 04.09.2024 - 18:06

Güncelleme: 04.09.2024 - 18:06

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 5 yıl siyasi yasak cezası aldığı İstinaf Mahkemesi'ne taşınan dava için cezanın onanması halinde milletin ayağa kalkacağını ve iktidarın yargıtay aşamasını göremeyeceği sözlerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yanıt verdi.

Tunç, "Millet bu tavırların içerine girenlere gerektiğinde cevap vermeyi bilir" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT EDİLEMEZ"

Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Özellikle anayasamızın 9. ve 138. maddesi önemli maddelerimiz. Yargımız, ilgili mevzuat çerçevesinde karar verir. Kimse yargıyı tehdit edemez. Kimse yargıya parmak sallayamaz. Uygunsuz bir davranış. Yargı bağımsızdır herkes yargı kararlarına saygı duymalıdır.

Öyle televizyon programlara çıkarak, el kol sallayarak, yargı mensupları tehdit edilemez. Yargı karalları elbette eleştirilebilir. Yargı bir karar verdikten sonra, eleştiriler sonunda yargı en mükelleme ulaşır. Çıkıp oradan parmak sallayarak yargı mensuplarını etkileyemezsiniz.

Millet bu tavırların içerine girenlere gerektiğinde cevap vermeyi bilir."

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Ekrem İmamoğlu kamuoyunda 'ahmak davası' diye bilinen dava hakkında dün yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu millet ayağa kalkar. İddiamın ötesi... Hodri meydan. Her şey ortada. Bin tane hukukçuya sorsanız bir tanesi ahmak diye bir kelimeden ceza kesmez. Ahmak kime denmiş? O belli. Bilirkişi raporu belli. Yapılan hamleler belli. Buradan dava üretiyorsun. Ayıptır. Bunu kendine reva gören iktidar bu işin mesulüdür. Hodri meydan. Ceza mı keseceksiniz? Buyurun kesin. Size söz: Bu millet ayağa kalkar. Bu millet size Yargıtay kararı verene kadar, o süreyi göstermez, evinize yollar. Onun da yöntemi belli. Erken seçim gelir."