Karar öncesi Özgür Özel'den yeni paylaşım: 'Tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakim kararı beklenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız" paylaşımında bulundu.

Karar öncesi Özgür Özel'den yeni paylaşım: 'Tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 06:28

Gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 kişi İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

'Kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da izledi.

İmamoğlu'nun hakimlikteki sorgusu devam ederken Özgür Özel sosyal medya hesabından Saraçhane paylaşımı yaparak, "Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız" notunu düştü.


Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu

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