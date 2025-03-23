Karar öncesi Özgür Özel'den yeni paylaşım: 'Tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hakim kararı beklenirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız" paylaşımında bulundu.
Gözaltında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 91 kişi İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
'Kent uzlaşısı' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıktı.
Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da izledi.
İmamoğlu'nun hakimlikteki sorgusu devam ederken Özgür Özel sosyal medya hesabından Saraçhane paylaşımı yaparak, "Hep beraber tek adamın karşısına bir yiğidi koyacağız" notunu düştü.
CHP lideri Özgür Özel'den yeni paylaşım— Halk TV (@halktvcomtr) March 23, 2025
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Etiketler: #Özgür Özel #Ekrem İmamoğlu
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