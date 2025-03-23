Son Dakika... Özgür Özel'den Çağlayan'dan flaş çağrı: 'Gelin, seçin, tarihe geçin'

Son Dakika haberi... Özgür Özel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün bir demokrasi şölenini yaşayacağız. Üyelerimizi ön seçim sandığına, 86 milyon yurttaşımızı dayanışma sandığına giderek Türkiye’ye sahip çıkmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son Dakika... Özgür Özel'den Çağlayan'dan flaş çağrı: 'Gelin, seçin, tarihe geçin'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 03:13

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından yurttaşlara çağrıda bulundu.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Çağlayan Adliyesinden sesleniyorum.

Bugün bir demokrasi şölenini yaşayacağız. 

Üyelerimizi ön seçim sandığına, 

86 milyon yurttaşımızı dayanışma sandığına giderek Türkiye’ye sahip çıkmaya davet ediyorum.

Çağrımızdır:

Evlerinize, hepimizi birleştiren Türk Bayraklarını asın ve sandık başına koşun.

Eşinizi, dostunuzu, arkadaşınızı, komşunuzu haberdar edin, teşvik edin, sandığa kadar eşlik edin.

Gelin, seçin, tarihe geçin!"

 


Etiketler: #Özgür Özel #ön seçim #dayanışma sandığı

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