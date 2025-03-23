CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çağlayan'dan Saraçhane'ye geçiyor: Açıklama yaptı!

Son Dakika haberi... CHP lideri Özgür Özel, Çağlayan'dan Saraçhane'ye geçiyor. Özel yaptığı açıklamada, "Ekrem başkan 'Saraçhane'yi yalnız bırakmayalım' dediği için, biz Saraçhane'ye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Çağlayan'dan Saraçhane'ye geçiyor: Açıklama yaptı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 02:53

Adliyeye sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemleri tamamlandı. Savcılığın kararı bekleniyor. 

Öte yandan CHP lideri Özgür Özel de Çağlayan'da Saraçhane'ye geçme kararı aldı.

"EKREM BAŞKAN 'BİZİM EVİMİZ SARAÇHANE' DEDİ"

CHP lideri Özgür Özel'in Çağlayan'da yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ekrem başkan, Saraçhane'yi yalnız bırakmayalım dediği için, biz Saraçhane'ye gidiyoruz. Oradaki yöneticilerimizle durumu değerlendireceğiz. Umut ediyoruz savcılıktan mahkemeye sevk olmaz ama olduğu takdirde buraya gelip gelişmeleri takip edeceğiz.

Savcılıkta 1-1,5 saatlik bekleme ve sevk süresi olacağını biliyoruz. Ondan sonra serbest bırakılma veya mahkemeye sevkler olabilir. Ekrem başkan 'Bizim evimiz Saraçhane evinize sahip çıkın' dedi."


Etiketler: #açıklama #Özgür Özel #Saraçhane

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