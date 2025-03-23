Son Dakika... Özgür Özel ile Mansur Yavaş Çağlayan'a gidiyor!

Son dakika gelişmesi... CHP lideri Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi'ne gidiyor.

Son Dakika... Özgür Özel ile Mansur Yavaş Çağlayan'a gidiyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.03.2025 - 05:05

CHP lideri Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi'ne gidiyor.

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Etiketler: #Özgür Özel #Mansur Yavaş #Çağlayan Adliyesi #Ekrem İmamoğlu

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