Son Dakika... Özgür Özel ile Mansur Yavaş Çağlayan'a gidiyor!
Son dakika gelişmesi... CHP lideri Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi'ne gidiyor.
CHP lideri Özgür Özel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çağlayan Adliyesi'ne gidiyor.
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