Karar yayımlandı... Ette koşullu destek
Tarım Bakanlığı’nın sözleşmeli besicilik projesi cumhurbaşkanı kararının yayımlanmasıyla başladı, iktidar besiciye “şart” koştu.
Et fiyatlarını dengeleyebilmek için üretimi destekleme kararı yayımlayan iktidar, besiciye “şart” koştu. Destek kilo başına 2.5 lira ile 5 lira arasında değişiyor. Bu da desteğin en fazla 1505 lira olacağı anlamına geliyor. Kiloya göre farklı destek verilirken, 200 baş sığır ile sınırlandırılıyor.
Tarım Bakanlığı’nın sözleşmeli besicilik projesi cumhurbaşkanı kararının yayımlanmasıyla başladı. Karar besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirlikinin sağlanması, üreticinin girdi tedariğinin önceden planlanması ve sektöre model teşkil etmesi amacıyla, beş yıl süreyle uygulanacak.
Et ve Süt Kurumu tarafından verilecek desteğin şartları şöyle:
- Ağırlığa göre destek miktarı değişecek. Karkas ağırlığı 201-250 kilo olanlara kilo başına 2.5 lira, 251-300 kilo olanlara kilo başına 3.5 lira, 301 kilo ve üzeri olanlara da kilo başına 5 lira destek verilecek. Bu hesaba göre destek miktarı 502 lira ile bin 505 lira arasında olacak.
- Sözleşme yapılan yetiştiriciler en fazla 200 baş sığır için desteklemeden yararlanabilecek. Kesim anındaki karkas ağırlığının da en az 201 kilo olması gerekecek.
BEŞ YIL BLOKE
- Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacak. Ödeme yapılırken “bütçe imkânlarına” da bakılacak. Bankaya hizmetlerinden dolayı, ödenen tutarın yüzde 0.2’si komisyon olarak ayrıca verilecek.
- Sözleşmeden vazgeçen veya sözleşme hükümlerinden herhangi birini yerine getirmeyen yetiştiriciler desteklemeden yararlanamayacak.
- Haksız ödemeler de faiziyle birlikte geri alınacak. Bu durumda üretici beş yıl boyunca da hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacak.
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