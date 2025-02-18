Karasu’nun, Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede çarpıcı iddialar: Konukevinde ‘film’ gibi soygun!

Yayınlanma: 18.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.02.2025 - 04:00

Atatürk Havaalanı kapatıldıktan sonra hizmet vermeye devam eden Atatürk Devlet Konukevi’ni film platosu olarak kullananların “soygun” yaptığı ileri sürüldü.

Hırsızlık vakalarının, daha önce Atatürk Havaalanı’nda başmüdür yardımcılığı görevinde de bulunan bir kişinin de aralarında bulunduğu bazı personel tarafından “organize” olarak yapıldığının öne sürüldüğüne işaret eden Karasu, “Havaalanı film platosu olarak kullandırılıyor. Film çeken ekiplerin kullandıkları alet ve ekipmanı taşıyan yüksek tonajlı TIR’lar vs. de havaalanına sokuluyor. Ancak bu araçlar, içerideki ‘organize’ bir ekip tarafından gerektiği gibi denetlenmiyor. Hatta hırsızlığa göz yumulması için, güvenlik kameraları ‘off’ durumuna getiriliyor. Yani bu araçlara içeriden yükleme yapılıyor ve böylece kablolar dışarı çıkarılıyor. Sadece kablolar da değil, daha önce güvenlik kameraları da buradan çalınmış durumda. Böyle rezalet olmaz” dedi.

Karasu, Uraloğlu’na verdiği önergede şu sorulara yanıt aradı: “Devlet Konukevi’nin de içinde olduğu Atatürk Havaalanı’nda son bir yıl içinde kaç hırsızlık vakası meydana gelmiştir? Çalınan alet, teçhizat vs. ve mali değeri nedir? Havaalanının set/plato olarak kullanılmasından herhangi bir ücret alınmakta mıdır? Hırsızlık olaylarını bilen ve uyaran personelin sürekli şantaj ve tehdit edildiği iddiası doğru mudur?”