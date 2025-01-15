AKP'li Karasu Belediyesi, cemaatin tatil köyünü yıktı
Sakarya’da Menzil Cemaati'ne ait olduğu iddia edilen tatil köyü, kaçak olduğu gerekçesiyle Karasu Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
Sakarya’nın Karasu İlçesine bağlı Denizköy Mahallesi’nde bulunan ve Adıyaman merkezli Menzil cemaatine ait olduğu iddia edilen, denize 50 metre mesafedeki kaçak tatil köyü yıkıldı.
Yıkım işlemi, Karasu Belediyesi ekipleri tarafından gece saatlerinde yapıldı.
Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakır, bir kaçak binanın yıkımına ilişkin sosyal medya paylaşımının altında kendisine Menzil cemaatinin sahildeki kaçak tatil köyünü soran vatandaşa "Orası da yıkılacak" cevabını vermişti.
Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel de sosyal medya hesabından, bölgede daha önce drone ile yaptığı çekimleri YouTube kanalında yayınladığını hatırlatıp o görüntüleri yeniden paylaştı. Ağırel, "Bugün, o tatil köyü, CHP Meclis üyelerinin ısrarlı takibi ve Karasu Belediyesi’nin kararıyla yıkıldı!" dedi.
Bundan tam iki yıl önce, Sakarya Karasu’da Menzil Tarikatı’na ait kaçak bir tatil köyüne motorumla girmiş ve drone ile çekimler yapmıştım. Bu görüntüleri YouTube kanalımda yayımlamıştım.— Murat AĞIREL (@muratagirel) January 15, 2025
Bugün, o tatil köyü, CHP Meclis üyelerinin ısrarlı takibi ve Karasu Belediyesi’nin kararıyla… pic.twitter.com/xxFRgGqdho
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