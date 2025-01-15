AKP'li Karasu Belediyesi, cemaatin tatil köyünü yıktı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 12:49

Güncelleme: 15.01.2025 - 12:54

Sakarya’nın Karasu İlçesine bağlı Denizköy Mahallesi’nde bulunan ve Adıyaman merkezli Menzil cemaatine ait olduğu iddia edilen, denize 50 metre mesafedeki kaçak tatil köyü yıkıldı.

Yıkım işlemi, Karasu Belediyesi ekipleri tarafından gece saatlerinde yapıldı.

Karasu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakır, bir kaçak binanın yıkımına ilişkin sosyal medya paylaşımının altında kendisine Menzil cemaatinin sahildeki kaçak tatil köyünü soran vatandaşa "Orası da yıkılacak" cevabını vermişti.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel de sosyal medya hesabından, bölgede daha önce drone ile yaptığı çekimleri YouTube kanalında yayınladığını hatırlatıp o görüntüleri yeniden paylaştı. Ağırel, "Bugün, o tatil köyü, CHP Meclis üyelerinin ısrarlı takibi ve Karasu Belediyesi’nin kararıyla yıkıldı!" dedi.