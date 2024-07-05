Kanun yararına bozma talebi reddedildi: Osman Kavala yeniden yargılanmayacak

Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:46

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:46

Gezi Parkı Davası'nda 25 Nisan 2022'de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen ve cezası hem İstinaf hem de Yargıtay tarafından onanan Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin, 'olağanüstü temyiz' olarak bilinen kanun yararına bozma talebinde bulunmuştu.

DOSYALAR BAKANLIĞA GÖNDERİLMİŞTİ

Bu talep, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiş, 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunulmuştu. Avukat Zengin'in son olarak 30 Nisan'da mahkemeye sunduğu dilekçe kabul edilmiş ve dosyalar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

Bakanlıkça yapılan incelemede, dosyada asıl kararı veren mahkeme heyetinde yer alan Başkan Mesut Özdemir ve üye Murat Bircan'ın, yargılamanın yenilenmesi talebini değerlendiren mahkeme heyetinde de görev aldıklarının anlaşıldığı, ancak yeniden yargılama taleplerine ilişkin verdikleri kararların usul yönünden hukuka aykırılığı bulunmadığı belirtildi.

"SUÇUN MAĞDURU HÜKÜMET"

Bakanlık kararında, avukat Zengin'in sunduğu dilekçelerinde, mağdurun Anayasal düzenlemeyle ortadan kaldırıldığını ileri sürdüğü belirtilerek, Kavala'ya isnat edilen 'Hükümete karşı suçlar' ile hükumetin bir bütün olarak varlığına ve fonksiyonlarına yönelen saldırılardan korunmanın amaçlandığı ve suçun mağdurunun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olduğu vurgulandı.

"MAĞDUR DEĞİŞMEDİ"

Kararda, Anayasa'da "Yürütme yetkisi ve görevi" başlığıyla yapılan değişiklikle yürütme yetkisi ve görevinin Cumhurbaşkanına verildiği, yapılan değişikliğin, suçun mağdurunu değiştirmediği ve Kavala'nın avukatı tarafından yargılamanın yenilenmesi talebine dayanak olarak sunulan iddiaların, İstinaf ve Yargıtay aşamalarında da ileri sürüldüğü ve olağan kanun yolu denetiminden geçerek kararın kesinleştiği belirtti.

OLAĞANÜSTÜ TEMYİZ TALEBİ REDDEDİLDİ

Bakanlık, değerlendirmesinin sonunda, yeniden yargılama yapılması için kanun yararına bozma yoluna gidilmediğine karar vererek, Osman Kavala'nın olağanüstü temyiz talebini reddetti.