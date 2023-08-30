Karma eğitimi hedef alan HÜDA PAR lideri ‘anayasal engel kaldırılsın’ dedi

Yayınlanma: 30.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2023 - 04:00

“Karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz ediyor” sözleriyle tartışma yaratan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, şimdi de “anadilde eğitim” istedi.

Cumhuriyet gazetesi, Yapıcıoğlu’nun karma eğitime ilişkin “Karma eğitimin bulunduğu okullarda gençlerin biribirini taciz edebileceği, eğitim sisteminin çocukları buna teşvik ettiği ve müfredatın değişmesi gerektiği” görüşlerini dün manşetten gündeme getirmişti.

Yapıcıoğlu, önceki gün Mardin Kızıltepe’de düzenlediği basın toplantısında “anadilde eğitim” de istedi. Milli Eğitim Temel Yasası ve anayasa gereğince eğitim dilinin Türkçe dışında başka bir dilin öğretilmesine imkân vermediğini belirten Yapıcıoğlu, söz konusu anayasal anlayışın doğru olmadığını vurgulayarak “Bir memlekette farklı dilleri konuşan insanlar birlikte yaşıyorsa anadilinin onun tarafından öğrenilmesinin önündeki anayasal engeller kaldırılmalı” dedi. “Anayasayı düzenlerken bu hususlar da konuşulacaktır” diyen Yapıcıoğlu, “Herkesin kendisine göre talepleri, kırmızı çizgileri olabilir. Ama bu kırmızı çizgiler masanın üzerinde olursa siyasi partiler bir araya gelip yeni anayasayı tartışamıyor. Herkesin kırmızı çizgileri cebinde olsun. Kimse tek başına anayasayı kaleme alıp ‘Bu benim metnim, gelin buna destek verin’ demesin” ifadelerini kullandı.

