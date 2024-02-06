Karşıyaka'da 'ithal aday' protestosu: 'Yeniden belirleme' talebi!

İzmir Karşıyaka için aday olarak belirlenen Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, CHP'li bir grup tarafından protesto edildi. İlçe başkanlığı önünde toplanan grup, "İthal aday istemiyoruz" sloganları attı.

AA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 20:09
Karşıyaka'da 'ithal aday' protestosu: 'Yeniden belirleme' talebi!
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde CHP'li bir grup, Karşıyaka Belediye Başkan adayı olarak Behice Yıldız İşçimenler Ünsal'ın belirlenmesine tepki gösterdi.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, "İthal aday istemiyoruz", "Tabanın sesine kulak ver" yazılı dövizlerle slogan attı.

'İLÇEYLE İLGİLİ PROJESİ OLMAYAN...'

Grup adına açıklama yapan belediye başkan aday adaylarından Serdar Yavaşoğlu, Karşıyaka'nın sokaklarını bilmeyen, ilçeyle ilgili projesi olmayan adayın atanmasını protesto ettiklerini söyledi.

Yavaşoğlu, ilçede 28 aday adayının başvuru yaptığını ancak tepeden inme yöntemle adayın belirlendiğini öne sürerek, şunları kaydetti:

"Genel merkez, bizlere 'ön seçim yapacağız' dedi, yapılmadı. 'Eğilim yoklaması yapacağız' dediler, yapılmadı. 'Anket yapıp halka soracağız' dediler, o da yapılmadı. 28 aday adayı mülakata girdi ama atanan arkadaş ne mülakata girdi, ne bir gün ilçeye geldi."

Yavaşoğlu, adayın yeniden belirlenmesini istediklerini söyledi.

Belediye başkan aday adaylarından Buket Mertoğlu Gürpınar ise CHP'de emeği olmayanların belediye başkan adayı olmaması gerektiğini belirtti.


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