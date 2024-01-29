CHP Çiğli'de 'ithal aday' protestosu!

CHP'de İzmir'in Çiğli adayı olarak Uygar Yıldırım isminin geçmesi krize neden oldu. Çiğli Belediyesi önünde toplanan bir grup, "İthal başkan istemiyoruz" sloganları attı. Yıldırım'ı DEM Parti'nin aday olarak önerdiği ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2024 - 23:29
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CHP'nin daha önce altı aday belirlediği İzmir için özel gündemle toplandığı MYK ve PM'den karar çıktı. Toplantıların ardından adayları belli oldu.

Çiğli'de Uygar Yıldırım isminin Parti Meclisi'ne önerildiği ve görüşüleceği iddialarının ardından partililer Çiğli İlçe binasının önünde toplanmaya başladığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Çiğli İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen partililer, 'ithal aday istemiyoruz' sloganı attığı görüldü.

Uygar Yıldırım'ı DEM Parti'nin aday olarak önerdiği iddia edilmişti.


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