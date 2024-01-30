Yayınlanma: 30.01.2024 - 09:39

Güncelleme: 30.01.2024 - 09:39

CHP'nin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları belli oldu. CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı adayı Behice Yıldız İşçimenler seçildi. Peki, CHP İzmir Karşıyaka Belediye Başkanı adayı Behice Yıldız İşçimenler kimdir? Behice Yıldız İşçimenler kaç yaşında, nereli?

BEHİCE YILDIZ İŞÇİMENLER KİMDİR?

BEhice Yıldız İşçimenler, ilkokulu Meşkure Şamlı İlköğretim Okulu'nda bitirdikten sonra Buca Betontaş Anadolu Lisesi'nde lise eğitimine devam etmiştir. Üniversite yıllarında işletme alanında eğitim almak üzere Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'ne kaydını yaptırmış ve bu bölümden başarıyla mezun olmuştur. Ayrıca, uluslararası işletmecilik alanında yüksek lisans eğitimi almıştır. İş hayatında Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, Karşıyaka Spor Kulübü'nde önemli görevler üstlenmiştir. Bu kulüpte sporculuk, yöneticilik ve Divan Başkanlığı gibi kritik pozisyonlarda bulunarak kulübün başarılarına katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda çeşitli ticaret ve sanayi meslek odaları ile sağlık ve eğitim vakıflarında kurucu üyelik yapmıştır. Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir.

BEHİCE YILDIZ İŞÇİMENLER EVLİ Mİ?

Behice Yıldız İşçimenler Ünsal evlidir ve iki çocuk annesidir.